Парикмахер из Уфы рассказала о нападении агрессивной клиентки с ножом

Полицейские в Уфе расследуют скандальное дело: в одном из салонов красоты посетительница достала из сумочки нож и набросилась на парикмахеров. Произошедшее запечатлела камера наблюдения.едва не стала жертвой недовольной посетительницы. На кадрах, снятых камерой наблюдения, приличная с виду женщина о чем-то говорит со стилистом. А уже через мгновение в ее руках появляется кухонный нож.
Алёна Лебедева: «У меня такое состояние шока было. Я на самом деле даже половины не помнила. Пока не увидела сама видео, что она в опасной близости на самом деле была. Когда она только достала этот нож, было очень страшно».
Оказалось, что Виктория Курочкина таким неординарным способом решила отомстить стилистам. Женщина приходила в парикмахерскую и раньше, но всякий раз ее просили занять очередь и подождать, желающих было немало. Но, похоже, такой расклад посетительницу не устраивал.
Спасти парикмахеров от тяжелых ранений удалось еще до приезда оперативников. На помощь сотрудницам подоспел их коллега из соседнего павильона. В салоне теперь всерьез опасаются, что обиженная клиентка может вернуться и предъявить новые претензии.
Как выяснилось, Виктория Курочкина терроризировала не только парикмахеров. Она не раз наведывалась и в отдел фотоуслуг, обвиняя сотрудников в некачественных снимках. Полицейские уже побеседовали с агрессивной дамой и отпустили ее. Впрочем, не исключено, что Курочкина вновь встретится с обиженными стилистами. Но уже в суде.
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