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  • 17.01, 14:26
В Башкирии женщина набросилась с ножом на парикмахера: видео. Башкирия, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Башкирии женщина набросилась с ножом на парикмахера: видео

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В Башкирии женщина набросилась с ножом на парикмахера: видео

В Башкирии женщина набросилась с ножом на парикмахера: видео

В Башкирии женщина набросилась с ножом на парикмахера: видео

    Нападавшая за несколько дней до инцидента угрожала одной из сотрудниц салона, что зарежет ее.

    В парикмахерской рассказали, что хорошо знают женщину, которая пришла к ним с ножом. Они появляется каждый день и попадает в очередь. Ей предлагают подождать, но она уходит и обещает вернуться на следующий день. В торговом центре, где произошел инцидент, женщина также устраивает скандалы и в фотосалоне, где ругается из-за качества снимков.

    Как рассказали в парикмахерской, посетительница-скандалистка на днях заявила одной из сотрудниц, что зарежет ее. Но никто не мог представить, что она действительно придет с ножом.

    Пострадавшая девушка уверяет, что в момент нападения спокойно общалась с клиенткой, когда та неожиданно достала нож. В руках сотрудницы салона была тетрадка — возможно, именно этот предмет защитил ее от удара.

    Происходящее зафиксировала камера наблюдения. Спас работницу парикмахерской мужчина, который проходил мимо. Он вбежал в салон и обезвредил нападавшую.

    В парикмахерской добавили, что написали заявление в полицию. Но его должен рассмотреть участковый, который еще неделю будет находиться на больничном. Таким образом, нападавшая все это время будет оставаться на свободе.

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