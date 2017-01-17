В Башкирии женщина набросилась с ножом на парикмахера: видео

Нападавшая за несколько дней до инцидента угрожала одной из сотрудниц салона, что зарежет ее.

1631 Башкирия

нападения

В парикмахерской рассказали, что хорошо знают женщину, которая пришла к ним с ножом. Они появляется каждый день и попадает в очередь. Ей предлагают подождать, но она уходит и обещает вернуться на следующий день. В торговом центре, где произошел инцидент, женщина также устраивает скандалы и в фотосалоне, где ругается из-за качества снимков.Как рассказали в парикмахерской, посетительница-скандалистка на днях заявила одной из сотрудниц, что зарежет ее. Но никто не мог представить, что она действительно придет с ножом.Пострадавшая девушка уверяет, что в момент нападения спокойно общалась с клиенткой, когда та неожиданно достала нож. В руках сотрудницы салона была тетрадка — возможно, именно этот предмет защитил ее от удара.Происходящее зафиксировала камера наблюдения. Спас работницу парикмахерской мужчина, который проходил мимо. Он вбежал в салон и обезвредил нападавшую.В парикмахерской добавили, что написали заявление в полицию. Но его должен рассмотреть участковый, который еще неделю будет находиться на больничном. Таким образом, нападавшая все это время будет оставаться на свободе.