В Башкирии женщина набросилась с ножом на парикмахера: видео

Нападавшая за несколько дней до инцидента угрожала одной из сотрудниц салона, что зарежет ее.
Как рассказали в парикмахерской, посетительница-скандалистка на днях заявила одной из сотрудниц, что зарежет ее. Но никто не мог представить, что она действительно придет с ножом.
Пострадавшая девушка уверяет, что в момент нападения спокойно общалась с клиенткой, когда та неожиданно достала нож. В руках сотрудницы салона была тетрадка — возможно, именно этот предмет защитил ее от удара.
Происходящее зафиксировала камера наблюдения. Спас работницу парикмахерской мужчина, который проходил мимо. Он вбежал в салон и обезвредил нападавшую.
В парикмахерской добавили, что написали заявление в полицию. Но его должен рассмотреть участковый, который еще неделю будет находиться на больничном. Таким образом, нападавшая все это время будет оставаться на свободе.
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