Скандалом с девушкой-инвалидом в ночном клубе Красноярска заинтересовался СК

В Красноярском крае по факту запрета на посещение ночного клуба
запретили вход в ночной клуб девушке-инвалиду, мотивировав свой отказ тем, что в случае возникновения внештатной ситуации находиться в ночном клубе в коляске может быть небезопасно.
девушке-инвалиду проводится доследственная проверка.
Из сообщения СУ СК по Красноярскому краю: «При таких обстоятельствах в действиях охраны и администрации клуба усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей „Действия, направленные на унижение человеческого достоинства человека по признакам принадлежности к социальной группе“».
Кроме того, к делу подключилось управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, «обстоятельства уточняются, здесь было нарушение».
Из сообщения Роспотребнадзора: «В отношении прав потребителя нарушений не было, но мы подключились к делу. От девушки, которую не пустили в клуб, поступило интернет-обращение в адрес ведомства».
Отмечается, что «управление приняло решение об оказании всестороннего содействия, в рамках имеющихся полномочий, в восстановлении нарушенных прав гражданина с ограниченными возможностями, в том числе в защите прав заявителя в судебных инстанциях».
Отметим, что изначально заявление на девушку-инвалида 1988 года рождения и двух сопровождавших ее молодых людей написали сами охранники клуба. Секьюрити доставили друзей в отделение полиции, сообщив, что те пытались проникнуть в клуб и вели себя грубо. В ходе разбирательств молодая женщина в свою очередь обвинила сотрудников клуба в том, что ее не пустили в заведение, и тоже подала заявление в полицию.
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