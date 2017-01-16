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  • 16.01, 17:13

В Красноярске в ночной клуб не пустили женщину в инвалидной коляске

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В Красноярске в ночной клуб не пустили женщину в инвалидной коляске

В Красноярске в ночной клуб не пустили женщину в инвалидной коляске

В Красноярске в ночной клуб не пустили женщину в инвалидной коляске
  • Фото: Анастасия Бойко /vk.com

    • Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента в ночном клубе в Красноярске, куда не пустили женщину в инвалидной коляске.

    Изначально заявление на женщину-инвалида 1988 года рождения и двух сопровождавших ее молодых людей написали сами охранники клуба. Секьюрити доставили друзей в отделение полиции, сообщив, что те пытались проникнуть в клуб и вели себя грубо.

    В отношении одного из молодых людей был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», сообщил РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

    В ходе разбирательств молодая женщина в свою очередь обвинила сотрудников клуба в том, что ее не пустили в заведение, и тоже подала заявление в полицию.

    Выяснилось, что охранники преградили путь компании, заявив, что девушке на инвалидной коляске находиться в клубе небезопасно. Секьюрити предположили, что в случае драки в клубе инвалида могут, например, затоптать. Посетительница бара пыталась обсудить ситуацию с начальником смены, но и тот был категоричен и тоже отказался пускать гостей в заведение, сообщают красноярские СМИ.

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