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  • 18.01, 10:08
Гонщики «КамАЗ-мастер» вернулись с «Дакара» в Москву с победой. Дакар, КамАЗ-мастер, автомотоспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Гонщики «КамАЗ-мастер» вернулись с «Дакара» в Москву с победой

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Гонщики <nobr>«КамАЗ-мастер</nobr>» вернулись с «Дакара» в Москву с победой

Гонщики «КамАЗ-мастер» вернулись с «Дакара» в Москву с победой

Гонщики <nobr>«КамАЗ-мастер</nobr>» вернулись с «Дакара» в Москву с победой

    Российская команда «КамАЗ-мастер» вернулась в Москву из Южной Америки, где завершился ралли-марафон «Дакар-2017». Россияне заняли первые два места.

    Самые крутые гонки мира прошли на разных континентах. В Латинской Америке — с горами под пять тысяч метров и с болотами в джунглях. Там из-за оползней приходилось даже менять маршруты.

    Эдуард Николаев, мастер спорта международного класса, «КамАЗ-мастер»: «В этом году была очень мокрая гонка, много спецучастков было отменено, но, тем не менее, организаторы сделали все грамотно, многие спецучастки были очень насыщенные и интересные. Очень много растительности, очень много камней, которые рвут колеса, сложных невысоких дюн».

    Победителем ралли-рейда стал Эдуард Николаев, вторым пришел экипаж Дмитрия Сотникова. Вместе с прославленными российскими грузовиками, впервые победителем в зачете квадроциклов стал Сергей Карякин.

    Другая гонка состоялась в Африке — Africa Eco Race по классическому маршруту «Дакара».

    С чем пришлось столкнуться гонщикам, смотрите в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского в выпуске программы «Сегодня» в 10:00.

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