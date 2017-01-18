Гонщики «КамАЗ-мастер» вернулись с «Дакара» в Москву с победой

Российская команда
«КамАЗ-мастер» вернулась в Москву из Южной Америки, где завершился ралли-марафон «Дакар-2017». Россияне заняли первые два места.
Эдуард Николаев, мастер спорта международного класса, «КамАЗ-мастер»: «В этом году была очень мокрая гонка, много спецучастков было отменено, но, тем не менее, организаторы сделали все грамотно, многие спецучастки были очень насыщенные и интересные. Очень много растительности, очень много камней, которые рвут колеса, сложных невысоких дюн».
Победителем ралли-рейда стал Эдуард Николаев, вторым пришел экипаж Дмитрия Сотникова. Вместе с прославленными российскими грузовиками, впервые победителем в зачете квадроциклов стал Сергей Карякин.
Другая гонка состоялась в Африке — Africa Eco Race по классическому маршруту «Дакара».
С чем пришлось столкнуться гонщикам, смотрите в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского в выпуске программы «Сегодня» в 10:00.
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