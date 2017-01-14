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  • 14.01, 16:41

Николаев на КамАЗе стал победителем «Дакара»

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Николаев на КамАЗе стал победителем «Дакара»

Николаев на КамАЗе стал победителем «Дакара»

Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КамАЗ-мастер» одержал победу в ралли-рейде «Дакар» в зачете грузовиков.

Николаев стал лучшим на последнем, 12-м этапе ралли-рейда и смог сохранить лидерство в общем зачете.

Второе место по итогам ралли занял другой экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Замкнул же тройку голландец Жерар де Рой из Iveco, который одержал победу в прошлом году.

А победителем ралли-рейда в зачете квадроциклов стал россиянин Сергей Карякин из Yamaha. Второе место в общем зачете занял аргентинец Игнасио Касале, а третье — его соотечественник Пабло Копетти.

Отметим, что команда «КамАЗ-мастер» смогла обновить собственный рекорд, одержав уже 14-ю победу в «Дакаре». В этом году ралли-рейд проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Аргентины и Боливии.

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