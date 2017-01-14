Николаев на КамАЗе стал победителем «Дакара»

Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КамАЗ-мастер » одержал победу в ралли-рейде «Дакар» в зачете грузовиков.

Николаев стал лучшим на последнем, 12-м этапе ралли-рейда и смог сохранить лидерство в общем зачете.Второе место по итогам ралли занял другой экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Замкнул же тройку голландец Жерар де Рой из Iveco, который одержал победу в прошлом году.А победителем ралли-рейда в зачете квадроциклов стал россиянин Сергей Карякин из Yamaha. Второе место в общем зачете занял аргентинец Игнасио Касале, а третье — его соотечественник Пабло Копетти.Отметим, что команда «КамАЗ-мастер» смогла обновить собственный рекорд, одержав уже 14-ю победу в «Дакаре». В этом году ралли-рейд проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Аргентины и Боливии.