Николаев на КамАЗе стал победителем «Дакара»

Экипаж Эдуарда Николаева из команды
«КамАЗ-мастер» одержал победу в ралли-рейде «Дакар» в зачете грузовиков.
Второе место по итогам ралли занял другой экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Замкнул же тройку голландец Жерар де Рой из Iveco, который одержал победу в прошлом году.
А победителем ралли-рейда в зачете квадроциклов стал россиянин Сергей Карякин из Yamaha. Второе место в общем зачете занял аргентинец Игнасио Касале, а третье — его соотечественник Пабло Копетти.
Отметим, что команда «КамАЗ-мастер» смогла обновить собственный рекорд, одержав уже 14-ю победу в «Дакаре». В этом году ралли-рейд проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Аргентины и Боливии.
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