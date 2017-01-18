Обвинявшая Трампа в домогательствах американка подала в суд

Бывшая участница
реалити-шоу Дональда Трампа «Кандидат», обвинившая политика в приставаниях, подала на избранного президента в суд.
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Глория Оллред, адвокат: «Я хотела бы, чтобы избранный президент решил, насколько правильно он собирается поступить с Зервос. Если он просто откажется от своих заявлений и признает свой поступок по отношению к мисс Зервос, она откажется от иска».
Комментируя то обстоятельство, что иск был подан за несколько дней до инаугурации Трампа, Оллред ответила: «А почему не сейчас? Необходимо много мужества, чтобы подать в суд на самого могущественного человека на планете».
Напомним, во время предвыборной капании вокруг Дональда Трампа разгорелся сексистский скандал. В прессе разошлась запись разговора Трампа, на которой он хвастается приставаниями к женщинам. Затем в ряде СМИ появились рассказы женщин, которые якобы в разное время подвергались домогательствам со стороны политика. Республиканец все обвинения называл ложью.
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