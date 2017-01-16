Рейтинг Трампа перед инаугурацией бьет антирекорды

В США за несколько дней до вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность провели опрос, в котором выяснилось, что нового президента поддерживают только 40% американцев.
Опрос проводила компания Gallup. По результатам исследования, рейтинг популярности Дональда Трампа бьет антирекорды. С одобрением к Трампу относятся лишь 40% американцев. Опрос проводился 4–8 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет. Средняя погрешность в исследовании составляет порядка 4%.
Gallup и ранее проводила подобные опросы. Так, рейтинг популярности Барака Обамы за несколько дней до официального назначения показывал 78%, Джорджа Буша-младшего — 62%, Билла Клинтона — 66%. Таким образом, Дональд Трамп рискует войти в историю как президент с самым низким рейтингом на момент вступления в должность.
Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Подготовка к церемонии проходит в обстановке скандалов и протестных настроений. Только по официальным данным, 20 января в Вашингтоне более 30 различных организаций получили разрешение на проведение массовых мероприятий — в защиту Трампа и против него. За минувшие сутки 11 членов обеих палат Конгресса объявили об отказе присутствовать на присяге миллиардера. Бойкот Дональду Трампу объявил и популярный в народе конгрессмен от штата Джорджия Джон Льюис, который считается одним из самых видных в США борцов за права темнокожего населения. Также от выступления на концерте в честь нового президента отказываются звезды первой величины.
Между тем 70-летний виновник торжества не теряет оптимизма. «День инаугурации будет еще масштабнее, чем ожидалось. 20 января, Вашингтон. Веселитесь!» — написал он в Twitter
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