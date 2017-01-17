Паутина-10
Недоступно в Вашей стране
Паутина-10 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.01, 22:00

Застрявшие на Хайнане туристы вернутся в Россию 18 января

комментировать
Застрявшие на Хайнане туристы вернутся в Россию 18 января

Застрявшие на Хайнане туристы вернутся в Россию 18 января

Застрявшие на Хайнане туристы вернутся в Россию 18 января

Более 200 отдыхающих, застрявших на китайском острове из-за неисправности самолета, вернутся на родину 18 января. Об этом сообщили в Ростуризме со ссылкой на оператора «Русь-Тур».

Как ожидается, российские туристы вернутся завтра. Вылет состоится в 4:30 утра по местному времени. В Ростуризме заверили, что следят за развитием ситуации и поддерживают постоянный контакт с туроператором «Русь-Тур» и Росавиацией, передает РИА Новости.

Напомним, 14 января компания UTair задержала, а затем отменила рейс из московского Внуково в аэропорт Санья из-за неисправности самолета. В результате отменился и вылет 228 туристов, которые должны были отправиться тем же бортом с Хайнаня в Россию. Туристам, как сообщается, в Китае предоставили номера и завтраки, а также денежные компенсации — 50 юаней на человека в день. Однако сами люди, оказавшиеся заложниками ситуации, в эфире НТВ сообщали ранее, что вынуждены оплачивать проживание и питание из своего кармана.

16 января 43 отдыхающих, ожидающих вылета из Москвы, отправились на Хайнань бортом компании AZURair. Этот же самолет заберет из Китая россиян, которые ждут возвращения с 14 января.


Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru