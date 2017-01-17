Застрявшие на Хайнане туристы вернутся в Россию 18 января

Более 200 отдыхающих, застрявших на китайском острове
РИА Новости.
из-за неисправности самолета, вернутся на родину 18 января. Об этом сообщили в Ростуризме со ссылкой на оператора «Русь-Тур».
Напомним, 14 января компания UTair задержала, а затем отменила рейс из московского Внуково в аэропорт Санья из-за неисправности самолета. В результате отменился и вылет 228 туристов, которые должны были отправиться тем же бортом с Хайнаня в Россию. Туристам, как сообщается, в Китае предоставили номера и завтраки, а также денежные компенсации — 50 юаней на человека в день. Однако сами люди, оказавшиеся заложниками ситуации, в эфире НТВ сообщали ранее, что вынуждены оплачивать проживание и питание из своего кармана.
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