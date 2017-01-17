Более 200 российских туристов трое суток не могут улететь из Китая

В Китае
из-за поломки самолета более 200 россиян двое суток провели в зале ожидания аэропорта на острове Хайнань. После этого им все же предоставили номера в отелях. Однако, как заявляют путешественники, теперь возникла другая проблема. Туристические визы россиян оказались просрочены. И сейчас они стараются не выходить на улицу, чтобы не попадать в поле зрения полицейских.
Впечатления от путешествия российским отдыхающим подпортили туроператоры. Все 267 человек оказались не у дел, когда перевозчик заявил, что обратный чартерный рейс отменили. Самолет не прилетит: технические неполадки.
Полина Душина, турист: «Нас не уведомляют, не информируют. Ни какие причины задержки нашего рейса, ни что с самолетом, ни когда он будет, когда рейс, и когда мы вылетим. С ними общаться невозможно».
Туроператор пообещал, что оплатит расходы задержавшихся туристов. Но как рассказали туристы, платить за гостиницу и еду им пришлось из своего кармана. Начались сотни звонков перевозчику от недовольных туристов, претензии и скандалы.
В итоге вся группа туристов, которая добиралась тем чартером в Китай, оказалась в неприятном положении. В Китай россияне прилетели, не оформляя визы, а по упрощенной системе, по списку, который подает сам перевозчик. Именно он обязан вывести всех своих клиентов на родину. Воспользоваться услугами другой авиакомпании, то есть купить билет самостоятельно отдыхающие не могут.
В российском консульстве в Китае о ситуации знают, туристам обещали помочь. Кстати, россияне должны были вернуться на родину еще три дня назад. Но до настоящего момента, говорят отдыхающие, у них нет никакой информации об обратном билете. Однако люди все же сидят на чемоданах в надежде на скорое возвращение.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии