Более 200 российских туристов трое суток не могут улететь из Китая

В Китае из-за поломки самолета более 200 россиян двое суток провели в зале ожидания аэропорта на острове Хайнань. После этого им все же предоставили номера в отелях. Однако, как заявляют путешественники, теперь возникла другая проблема. Туристические визы россиян оказались просрочены. И сейчас они стараются не выходить на улицу, чтобы не попадать в поле зрения полицейских.

К разрешению этой непростой ситуации уже присоединились российские консулы. Среди застрявших в чужой стране есть старики и дети. Сообщается, что из Москвы за туристами уже вылетел дополнительный борт.Впечатления от путешествия российским отдыхающим подпортили туроператоры. Все 267 человек оказались не у дел, когда перевозчик заявил, что обратный чартерный рейс отменили. Самолет не прилетит: технические неполадки., турист: «Нас не уведомляют, не информируют. Ни какие причины задержки нашего рейса, ни что с самолетом, ни когда он будет, когда рейс, и когда мы вылетим. С ними общаться невозможно».Туроператор пообещал, что оплатит расходы задержавшихся туристов. Но как рассказали туристы, платить за гостиницу и еду им пришлось из своего кармана. Начались сотни звонков перевозчику от недовольных туристов, претензии и скандалы.В итоге вся группа туристов, которая добиралась тем чартером в Китай, оказалась в неприятном положении. В Китай россияне прилетели, не оформляя визы, а по упрощенной системе, по списку, который подает сам перевозчик. Именно он обязан вывести всех своих клиентов на родину. Воспользоваться услугами другой авиакомпании, то есть купить билет самостоятельно отдыхающие не могут.В российском консульстве в Китае о ситуации знают, туристам обещали помочь. Кстати, россияне должны были вернуться на родину еще три дня назад. Но до настоящего момента, говорят отдыхающие, у них нет никакой информации об обратном билете. Однако люди все же сидят на чемоданах в надежде на скорое возвращение.Подробности — в видеоматериале.