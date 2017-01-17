Биологические родители вступили в борьбу за похищенного из роддома ребенка-отказника

Маленького Матвея, похищенного два года назад в подмосковном Дедовске и найденного на днях по чистой случайности, отправят в дом малютки. Там он должен находиться до того момента, пока ему не найдут новых родителей.мальчику дали хорошее воспитание люди, которые его растили незаконно. Звучат предложения оставить его в семье, к которой он уже привык. Но повышенный интерес к ребенку неожиданно проявили и биологические родители.
Сейчас все обсуждают, где и с кем теперь все-таки останется двухлетний мальчик. Органы опеки отдали мальчика в приют, затем, видимо, пока будет идти следствие, его перевезут в дом малютки. Но биологическая мать, подписавшая два с половиной года назад отказ от ребенка, потребовала вернуть ей мальчика. Теперь и биологический отец готов взять сына назад. Хотя вместе они уже давно не живут.
Все это время пропавший в роддоме Матвей жил в семье Спаховых. Мальчику дали имя Егор. Специальная комиссия, которую сформировали после раскрытия похищения, общалась и с ребенком, и с супругами. Говорят: сам ребенок рос в достойных условиях, у него было все необходимое, у Спаховых сложилась нормальная семья. Но сейчас они в подавленном состоянии и пока не желают общаться с прессой.
Елене Спаховой летом 2014 года врачи объяснили, что после того, как она не смогла выносить своего ребенка, у нее вряд ли в будущем получится забеременеть. Тогда 38-летняя женщина тайно из роддома вынесла чужого младенца. Она знала, что от него отказались родители. Мужу, как она уверяет, ничего не сказала. Громкие массовые поиски пропавшего ребенка тогда не дали никаких результатов. Все это вскрылось, когда сама Елена попыталась оформить льготы и предоставила поддельные документы на мальчика.
Впрочем, Егор может все-таки остаться в семье Спаховых, где его и воспитывали два с половиной года. Для этого мужу Елены, который, вероятно, ничего не знал о похищении, необходимо как можно быстрее закончить школу приемных родителей, пройти медобследование и официально подать документы на усыновление малыша. И тогда Егор вернется домой к тем, кого он сам называет мамой и папой.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кобякова.
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