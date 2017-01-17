Путин об администрации Обамы: бесконечно прощается, но не уходит

Президент России высказал мнение, что уходящая администрация Барака Обамы пытается подорвать легитимность Дональда Трампа на посту главы государства.
По словам президента РФ, у этой борьбы есть несколько задач, основная из которых — подорвать легитимность Трампа. Комментируя ситуацию в Соединенных Штатах, Владимир Путин пошутил, вспомнив поговорку о тех, кто уходит, не прощаясь. Он заявил, что есть люди, которые уходят, не прощаясь, из уважения к сложившейся обстановке, чтобы «ничего не нарушать».
Владимир Путин: «А есть такие люди, которые бесконечно прощаются, но не уходят. Вот уходящая администрация, по-моему, относится как раз ко второй категории».
Президент РФ прокомментировал также информацию американских СМИ о том, что в России якобы собирали компромат на Трампа. Путин назвал данные сведения фальшивкой и заявил, что заказчики этого фейка «хуже проституток».
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