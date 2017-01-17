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  • 17.01, 15:58

Порошенко заявил, что договорился с Трампом о встрече в США

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Порошенко заявил, что договорился с Трампом о встрече в США

Порошенко заявил, что договорился с Трампом о встрече в США

Пётр Порошенко заявил, что договорился с избранным президентом США Дональдом Трампом о дате своего визита в Вашингтон. По словам президента Украины, он состоится после инаугурации нового американского лидера.

Как заявил Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg, он был «одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил сразу после выборов».

Пётр Порошенко: «У нас была многообещающая беседа. Мы договорились о том, что сразу после инаугурации… Мы договорились о дате моего визита в Вашингтон, повестке дня — о том, как будут идти переговоры».

При этом точную дату визита Порошенко не назвал, передает РИА Новости. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

Накануне Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Трампа и рассчитывает, что «украинский вопрос» останется в числе первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.

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