Порошенко надеется, что Трамп не забудет про «украинский вопрос»

Президент Украины Пётр Порошенко рассчитывает, что «украинский вопрос» останется среди первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Мы ценим эту поддержку и искренне на нее рассчитываем. Я надеюсь, что и в дальнейшем „украинский вопрос“ будет объединять весь американский политикум, а „украинский вопрос“ и дальше будет оставаться среди первых приоритетов».
Вице-премьер США Джо Байден в эти дни находится с официальным визитом в Киеве, сегодня политики вместе вышли к прессе. Байден выразил надежду, что администрация Трампа захочет быть «партнером Украины» и «сторонником прогресса» этой страны. Пётр Порошенко заявил, что тоже рассчитывает на это.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Очень рассчитываем на преемничество в нашей общей работе со стороны новой администрации США. Мы детально обменялись мнениями относительно путей дальнейшего строительства американо-украинского стратегического партнерства. Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией».
Выступая с речью перед украинскими СМИ, Джо Байден дал несколько советов украинским политикам.
Джо Байден, вице-президент США: «Руководство и народ Украины должны поставить потребности Украины выше узких личных интересов: нужно поставить общее благо выше местечковых предвзятостей и мелких достижений. Это касается всех — членов правительства Украины, депутатов Верховной рады, которые поклялись служить народу Украины, судей, которые взяли на себя право вершить правосудие, представителей СМИ и гражданского общества, чья работа заключается в том, чтобы требовать ответственности от тех, кто у власти».
Кроме этого вице-президент США пожелал Украине плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом, а также скорейшей независимости от российского газа, сообщает ТАСС.
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