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  • 16.01, 14:12
Порошенко надеется, что Трамп не забудет про «украинский вопрос». Байден, Порошенко, США, Трамп Дональд, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Порошенко надеется, что Трамп не забудет про «украинский вопрос»

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Порошенко надеется, что Трамп не забудет про «украинский вопрос»

Порошенко надеется, что Трамп не забудет про «украинский вопрос»

    Президент Украины Пётр Порошенко рассчитывает, что «украинский вопрос» останется среди первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.

    По итогам переговоров с вице-президентом США Джо Байденом Пётр Порошенко выразил надежду, что «украинский вопрос» и дальше будет также успешно объединять политическую элиту США.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Мы ценим эту поддержку и искренне на нее рассчитываем. Я надеюсь, что и в дальнейшем „украинский вопрос“ будет объединять весь американский политикум, а „украинский вопрос“ и дальше будет оставаться среди первых приоритетов».

    Вице-премьер США Джо Байден в эти дни находится с официальным визитом в Киеве, сегодня политики вместе вышли к прессе. Байден выразил надежду, что администрация Трампа захочет быть «партнером Украины» и «сторонником прогресса» этой страны. Пётр Порошенко заявил, что тоже рассчитывает на это.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Очень рассчитываем на преемничество в нашей общей работе со стороны новой администрации США. Мы детально обменялись мнениями относительно путей дальнейшего строительства американо-украинского стратегического партнерства. Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией».

    Выступая с речью перед украинскими СМИ, Джо Байден дал несколько советов украинским политикам.

    Джо Байден, вице-президент США: «Руководство и народ Украины должны поставить потребности Украины выше узких личных интересов: нужно поставить общее благо выше местечковых предвзятостей и мелких достижений. Это касается всех — членов правительства Украины, депутатов Верховной рады, которые поклялись служить народу Украины, судей, которые взяли на себя право вершить правосудие, представителей СМИ и гражданского общества, чья работа заключается в том, чтобы требовать ответственности от тех, кто у власти».

    Кроме этого вице-президент США пожелал Украине плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом, а также скорейшей независимости от российского газа, сообщает ТАСС.

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