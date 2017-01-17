Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»

Россия обжалует решение Европейского суда по правам человека, признавшего неправомерным запрет на усыновление американцами российских детей, сообщил заместитель министерства юстиции РФ Георгий Матюшкин.Эхо Москвы» замглавы Минюста пояснил, что сначала решение ЕСПЧ будет внимательно изучено, после чего будет обжаловано в Большой палате суда.
Георгий Матюшкин: «Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате».
ЕСПЧ, рассмотрев иск против России от имени 45 граждан США, которые планировали усыновить российских детей, постановил, что «закон Димы Яковлева» противоречит статье 14 Европейской конвенции о защите прав человека.
Суд также обязал Россию выплатить истцам 75 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и оплатить еще 13,6 тыс. евро судебных издержек.
Член Совета Федерации Елена Мизулина назвала решение ЕСПЧ «грубейшим вмешательством во внутренние дела России».
Елена Мизулина: «Россия не присоединялась к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления 1993 года, не ратифицировала ее. Это означает, что Россия не связана никакими обязательствами с другими странами относительно международного усыновления. Именно потому, что конвенция не ратифицирована, мы заключаем двусторонние договоры с другими странами о сотрудничестве в области международного усыновления».
Конвенция, пояснила Мизулина, не была ратифицирована, в частности, потому, «что традиционно отношение российского общества к усыновлению за рубеж было негативным».
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