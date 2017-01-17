ЕСПЧ объявил «закон Димы Яковлева» неправомерным

Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США.
В связи с этим ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации в размере 3000 евро каждому из истцов, подавших жалобу. Всего в соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.
Иск был подан против России от имени 45 граждан США, которые планировали усыновить российских детей. В результате принятия «закона Димы Яковлева» процедуры усыновления были прекращены. При этом ЕСПЧ счел, что непосредственно «права детей нарушены не были».
Запрет на усыновление американцами российских детей был введен в 2012 году и получил неофициальное название «закон Димы Яковлева» в честь погибшего в США ребенка, которого приемный отец оставил в жару в запертой машине.
В конце 2016 года уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова в интервью НТВ сообщила, что тема смягчения или отмены «закона Димы Яковлева» неактуальна, пока запросы о судьбе детей из России, усыновленных американцами, остаются без ответа.
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