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  • 17.01, 14:26

ЕСПЧ объявил «закон Димы Яковлева» неправомерным

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ЕСПЧ объявил «закон Димы Яковлева» неправомерным

ЕСПЧ объявил «закон Димы Яковлева» неправомерным

Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США.

Как следует из обнародованного 17 января заключения суда, «закон Димы Яковлева» противоречит статье 14 Европейской конвенции о защите прав человека.

В связи с этим ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации в размере 3000 евро каждому из истцов, подавших жалобу. Всего в соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.

Иск был подан против России от имени 45 граждан США, которые планировали усыновить российских детей. В результате принятия «закона Димы Яковлева» процедуры усыновления были прекращены. При этом ЕСПЧ счел, что непосредственно «права детей нарушены не были».

Запрет на усыновление американцами российских детей был введен в 2012 году и получил неофициальное название «закон Димы Яковлева» в честь погибшего в США ребенка, которого приемный отец оставил в жару в запертой машине.

В конце 2016 года уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова в интервью НТВ сообщила, что тема смягчения или отмены «закона Димы Яковлева» неактуальна, пока запросы о судьбе детей из России, усыновленных американцами, остаются без ответа.

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