Анна Кузнецова: США игнорируют запросы о судьбе усыновленных из России детей. Эксклюзив НТВ

Тема смягчения или отмены «закона Димы Яковлева» неактуальна, пока запросы о судьбе детей из России, усыновленных американцами, остаются без ответа. Об этом в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. НТВ.Ru публикует полную видеоверсию беседы.
По словам Кузнецовой, в России ситуация с усыновлением детей-сирот на сегодняшний день стабильно хорошая, в том числе выросло более чем на 30% усыновление детей-инвалидов.
Анна Кузнецова также поддержала идею обязать людей, имеющих судимость за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, постоянно носить электронные браслеты.
Анна Кузнецова: «Замечательная идея. Кроме того, еще нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения. И уже сейчас ко мне обращаются многие юристы, представители и нотариата, и разные специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство. Говорят, что это самый лучший и эффективный способ. Необходимо создать этот реестр, который бы не допускал принятия на работу в учреждения, где есть дети, таких людей».
По данным Кузнецовой, динамика преступлений в отношении детей, в том числе это касается нарушения их половой неприкосновенности, к сожалению, выросла. Число суицидов снизилось почти вдвое, но 400 смертей в год — это все равно страшная цифра.
Что касается безопасности детей на дорогах, то, по словам омбудсмена, по следам трагедии на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень сделаны выводы и вскрыты новые проблемы.
Анна Кузнецова: «Было селекторное совещание со всеми уполномоченными, с участием руководителя Госавтоинспекции РФ. Были проведены региональные совещания. В четверти регионов уже прошли региональные совещания на эту тему, выявлены новые проблемы. Самое главное для меня, чтобы каждый родитель знал, на ком лежит ответственность за безопасность перевозки его ребенка. Чтобы в каждом регионе определялся этот, условно говоря, Иван Иваныч, который будет отвечать за то, чтобы в конкретной ситуации доставить ребенка безопасно».
По словам детского омбудсмена, чтобы подобные вопросы решались одинаково эффективно во всех регионах страны, необходим законодательный шаг — закон об уполномоченном по правам ребенка.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня вечером, сразу после «Итогов дня».
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