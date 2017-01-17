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  • 17.01, 14:26
Тереза Мэй: Великобритания не будет держаться за элементы членства в ЕС. Великобритания, Европейский союз, Тереза Мэй. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тереза Мэй: Великобритания не будет держаться за элементы членства в ЕС

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Тереза Мэй: Великобритания не будет держаться за элементы членства в ЕС

Тереза Мэй: Великобритания не будет держаться за элементы членства в ЕС

    Премьер-министр Тереза Мэй обнародует сегодня подробности выхода Великобритании из Евросоюза.

    Глава кабинета выступит в лондонском Ланкастер-хаусе с большой речью. Отдельные выдержки уже попали в прессу. Как утверждает Daily Mail, британцев ожидает жесткий сценарий.

    Из текста речи: «Британия не намерена принимать уже существующие у других стран модели и не собирается держаться ни за какие элементы членства, когда покинет ЕС».

    Мэй намерена восстановить полный контроль над границами, даже если страна лишится доступа к единому рынку. При этом она подчеркивает, что Британия не будет самоизолироваться.

    По ее словам, страна должна стать «глобальной Британией, а именно — лучшим другом и соседом европейских партнеров, имеющей широкие связи за пределами Европы».

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