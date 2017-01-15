СМИ: премьер Британии объявит «жесткий Brexit» 17 января

Пресса пишет, что Тереза Мэй может во вторник объявить условия выхода Великобритании из состава ЕС, и что эти условия будут достаточно жесткими.The Sun со ссылкой на свои источники, во вторник, 17 января, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит, что правительство готово вывести страну из состава единого рынка, Таможенного союза, а также из-под юрисдикции Европейского суда.
По сведениям издания, ключевыми приоритетами для правительства Мэй является решение миграционного вопроса, а также установление полного контроля над границами Великобритании и ведение переговоров о торговых соглашениях с другими странами. И как может быть заявлено во вторник, все это может быть возможным только при условии, что Великобритания покинет единый рынок ЕС.
В случае, если информация издания окажется верна, правы окажутся представители Консервативной партии британского парламента, предсказывавшие, что «Мэй пойдет по пути „жесткого Brexit“».
Накануне комитет британского парламента по вопросам Brexit потребовал от премьер-министра Терезы Мэй в течение месяца представить детальный план выхода страны из Евросоюза. Парламентарии напомнили, что срок, в течение которого правительство должно подготовить план по выходу из ЕС, заканчивается в середине февраля.
Напомним, референдум о выходе Великобритании из состава ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Победили сторонники Brexit. После этого суд страны постановил, что правительство Великобритании не может начать процедуру выхода страны из ЕС без одобрения парламента.
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