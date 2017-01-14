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  • 14.01, 15:11

Британский парламент потребовал от Мэй представить план по выходу из ЕС в течение месяца

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Британский парламент потребовал от Мэй представить план по выходу из ЕС в течение месяца

Британский парламент потребовал от Мэй представить план по выходу из ЕС в течение месяца

Комитет британского парламента по вопросам Brexit потребовал от премьер-министра Терезы Мэй в течение месяца представить план выхода страны из ЕС.

Как рассказал Independent председатель межпартийной парламентской группы по вопросам Brexit Хилари Бенн, срок, в течение которого правительство должно подготовить план по выходу из ЕС, заканчивается в середине февраля.

Хилари Бенн: «Правительство должно опубликовать план Brexit не позднее середины февраля, в том числе представить свою позицию по членству в едином рынке и таможенном союзе».

Парламентарий также добавил, что выход из Великобритании из Евросоюза «будет очень сложной задачей», а его «последствия окажут влияние на всех граждан страны». Он отметил, что «вне зависимости от того, какой будет сделка с Брюсселем, парламент должен получить право проголосовать за нее, и правительство должно четко обозначить это сейчас».

Отмечается, что 17 января Тереза Мэй намерена выступить с заявлением, в котором будут изложены подробности плана по выходу Великобритании из ЕС. На данный момент известно, что премьер-министр готова реализовать сценарий «жесткого» Brexit, согласно которому Королевство откажется от доступа к единому европейскому рынку, если ЕС не ограничит свободного передвижения своих жителей.

Референдум о дальнейшем членстве в ЕС прошел в Великобритании 23 июня 2016 года. Победили сторонники Brexit — выхода королевства из Евросоюза. Однако суд Лондона постановил, что правительство не может начать процедуру выхода страны из ЕС без согласия парламента.

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