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  • 16.01, 20:14

Депутатов и сенаторов предложили оставить без доплат к пенсиям

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Депутатов и сенаторов предложили оставить без доплат к пенсиям

Депутатов и сенаторов предложили оставить без доплат к пенсиям

В Госдуму РФ внесен законопроект, предлагающий отменить доплату к пенсии для депутатов и членов Совета Федерации, а также народных депутатов РСФСР созыва 1990–1995 годов. Автором инициативы выступил депутат от КПРФ Алексей Куринный.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за ежемесячной доплаты пенсии бывших депутатов Госдумы и членов Совета Федерации существенно превышают средний размер пенсии по России. А это, по мнению инициатора законопроекта, является несправедливым по отношению к остальным российским пенсионерам.

Автор законопроекта отмечает, что существенная разница в части подходов к пенсионному обеспечению способствует дополнительному отрыву интересов депутата от интересов его избирателей. К тому же, цитирует парламентария «Интерфакс», «правовой смысл статуса депутата Госдумы и члена Совета Федерации состоит в том, чтобы максимально эффективно реализовывать свои полномочия, и получение привилегий за пределами срока их исполнения в это не входит».

В настоящее время у сенаторов и депутатов есть право на ежемесячную доплату к страховой пенсии (от 1 до 3 лет исполнения полномочий — 55%, свыше 3 лет — 75% ежемесячного денежного вознаграждения).

Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года в России начинает повышаться пенсионный возраст для чиновников. Теперь пенсионный возраст для госслужащих будет ежегодно подниматься на шесть месяцев, пока не составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

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