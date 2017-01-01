Российским чиновникам повысили пенсионный возраст

С 1 января 2017 года в нашей стране начинает повышаться пенсионный возраст для чиновников.
В соответствии с законом, будет постепенно увеличен минимальный стаж гражданской госслужбы, дающий право на пенсию за выслугу лет. Устанавливаются единые условия, определяющие право на пенсионное обеспечение для федеральных, региональных и муниципальных служащих. К 2032 году этот возраст у женщин составит 63 года, у мужчин — 65 лет. До 65 лет увеличивается предельный возраст работы на государственной гражданской службе.
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