Снова вместе: семье орловских погорельцев купили квартиру и вернули детей

Трогательная история из Орловской области получила продолжение. Ранее там после пожара в частном доме у родителей забрали в приют восьмерых детей, так как жить семье было негде. И хотя отец с матерью неоднократно пытались вернуть детей, социальные службы всякий раз им отказывали.репортаж о беде Громовых появился в эфире НТВ, реакция, заслуживающая уважения, последовала из областной администрации. Там нашли средства и купили семье квартиру. Теперь и взрослые, и малыши снова вместе.
Почти все свободное время супруги Громовы теперь проводят с детьми. Играют, рисуют и даже смотрят мультфильмы. Говорят, слишком уж долго им пришлось прожить в разлуке. После того, как сгорел их дом, соцслужбы забрали малышей. Несколько месяцев братья и сестры, а всего их восемь, провели в приюте. Все эти дни Андрей и Ирина вспоминают как страшный сон. Встречи — по расписанию, походы по кабинетам и никакой определенности. Чиновники твердили об одном — оставить детей без крыши над головой они не могут, а в бюджете на квадратные метры погорельцам денег не нашлось.
Даже когда супруги сняли квартиру — трехкомнатную, чтобы всем хватило места, забрать детей им не дали. Ведь по закону семья должна была обзавестись собственной жилплощадью. Лишь в этом случае воссоединение было возможным. Громовы признаются, казалось, что это какой-то замкнутый круг и выхода нет. Но как только сюжет о разлученной семье вышел в эфире НТВ, Андрею позвонили из приемной губернатора.
Андрей Громов: «Мы попали в кабинет Ступина. Ступин сказал, что губернатор выделил нам помощь в размере 400 тысяч на покупку жилья».
К этой сумме Андрей и Ирина прибавили материнский капитал, он остался после рождения младшего сына, и арендованную квартиру, наконец, оформили на себя. Бывшие хозяева «трешки» тоже переживали за семью и по такому случаю решили сделать скидку.
В новом жилье осталось только сделать ремонт. Со временем супруги подумывают восстановить и свой старый, сгоревший дом. Но все это, конечно, мелочи, говорят Громовы. Ведь самое главное, что теперь они снова вместе.
Подробности в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.
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