Приют вместо помощи: орловские соцработники забрали у погорельцев 8 детей

Нестандартное решение проблемы предложили чиновники многодетной семье из Орловской области. У супругов сгорел дом. И должностные лица справедливо подметили, что крыша над головой у детей, а всего их 8, быть должна. Вместо того чтобы предложить хоть какое-нибудь , пусть даже временное жилье, они определили малышей в приют.

Со своими детьми Андрей и Ирина Громовы теперь встречаются по расписанию. И каждый раз маленький Женя, крепко обняв отца, долго не выпускает его из объятий. Боится, время пролетит слишком быстро. И тогда они с братьями и сестрами снова останутся одни. В реабилитационном центре дети Громовых, восемь мальчиков и девочек, оказались после того, как сгорел их дом. Решение поместить сюда малышей приняли в местной администрации.Андрей признается: после пожара они сами пошли к чиновникам. Надеялись, что их многодетную семью не оставят без крыши над головой. Ведь отремонтировать эти обугленные стены практически невозможно. Разве что заново отстроить.Но в кабинетах чиновников лишь разводят руками. Говорят, что и так достаточно сделали для этой семьи — например, приютили детей. В спеццентре ведь малыши живут бесплатно. Получается, социальную помощь погорельцам они оказали, но вот о выделении муниципального жилья Громовым речи быть не может. На это дело в бюджете якобы нет денег.Собрав все, что у них было, супруги арендовали квартиру. Они уверены: места в просторной «трешке» должно хватить всем. Сообщили об этом в социальные службы. Вот только возвращать детей матери с отцом никто почему-то не торопится.Наряжать новогоднюю елку, говорят супруги, сейчас даже руки не поднимаются. Без детей в доме никакого праздника, конечно, не будет. Но если в ближайшее время их дочерей и сыновей не вернут, разбираться в их проблеме придется уже прокурорам. Жалобу в надзорное ведомство Громовы уже подготовили.