Кудрин предложил повысить пенсионный возраст россиян с 2019 года

ТАСС бывший министр финансов заявил, что при повышении пенсионного возраста в 2019 году уже через 10–16 лет Россия сможет накопить солидный экономический ресурс.
Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что в России назрел вопрос о повышении пенсионного возраста. По мнению Кудрина, повышать его нужно уже с 2019–2020 года.
Алексей Кудрин: «При переходе на новый пенсионный возраст за первый год только небольшая группа работающих продолжат свою работу и не выйдут на пенсию, а задержатся на полгода. Затем появится новая группа, и так процесс растянется на 10–16 лет. Эффект будет накапливаться, сумма, остающаяся на пенсионеров, — каждый год расти. Первые годы это будет небольшая сумма, а к концу процесса станет очень солидной».
При этом Кудрин уточнил, что повышение пенсионного возраста не затронет уже вышедших на пенсию россиян, а коснется только тех, кто собирается на пенсию в будущем.
Алексей Кудрин: «Эта мера не решает всех вопросов дефицита в пенсионной системе, но решает значительную часть вопросов. Я считаю это необходимым шагом. Повышение пенсионного возраста не касается пенсионеров, а только тех, кто работает и в будущем собирается выйти на пенсию».
Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов представил проект-презентацию о поэтапном повышении пенсионного возраста — по три месяца в год для мужчин до достижения 65 лет, для женщин — по 6 месяцев в год до достижения 60 лет. В то же время в ПФР заявили, что повышение пенсионного возраста, его целевой уровень и шаги достижения — это экспертные предложения, а не конкретные меры, обсуждаемые социальным блоком правительства.
Добавим, что с 1 января 2017 года в России начинает повышаться пенсионный возраст для чиновников. Так, пенсионный возраст для госслужащих будет ежегодно подниматься на 6 месяцев, пока не составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Ранее чиновники уходили на пенсию в том же возрасте, что и все остальные граждане.
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