В Петербурге в 200-летних грифонах нашли записки и монеты

На днях должна разрешиться интрига, которая держит в напряжении не только историков, но и всех жителей Северной столицы. Рабочие приступили к демонтажу знаменитых грифонов на Банковском мосту. Во время реставрационных работ, когда специалисты, так сказать, сложили «львам» крылья, выяснилось, что внутри скульптур — монеты и старинные записки.грифонов действительно оказалось много любопытного: монеты, купюры и самые разные записки горожан. Правда, несмотря на то, что грифонов не разбирали почти 200 лет, деньги оказались нашего времени. Записки тоже.
Заметили монеты и записки недавно: готовясь к демонтажу, изучили скульптуры с помощью эндоскопа. Выяснилось, что особой исторической ценности они не представляют, но зато доказывают городскую легенду.
У мифических животных с туловищем и головой льва и крыльями орла петербуржцы и гости города просят финансового благополучия. Задобрить грифонов нужно, положив им под лапу монету. Судя по записке, кто-то при этом не спешит работать, а просто ждет богатого мужа. Так, одна девушка попросила у грифонов состоятельного жениха.
Подробнее — в репортаже НТВ.
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