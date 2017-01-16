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  • 16.01, 15:42
В Петербурге в 200-летних грифонах нашли записки и монеты. мосты, реконструкция и реставрация, Санкт-Петербург, скульптура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге в 200-летних грифонах нашли записки и монеты

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В Петербурге в <nobr>200-летних</nobr> грифонах нашли записки и монеты

В Петербурге в 200-летних грифонах нашли записки и монеты

В Петербурге в <nobr>200-летних</nobr> грифонах нашли записки и монеты

    На днях должна разрешиться интрига, которая держит в напряжении не только историков, но и всех жителей Северной столицы. Рабочие приступили к демонтажу знаменитых грифонов на Банковском мосту. Во время реставрационных работ, когда специалисты, так сказать, сложили «львам» крылья, выяснилось, что внутри скульптур — монеты и старинные записки.

    Конечно, кладом это можно назвать с натяжкой. Хотя кому как. Известно, что знаменитые скульптуры полые, они скрывают опоры подвесного моста. Но вот внутри грифонов действительно оказалось много любопытного: монеты, купюры и самые разные записки горожан. Правда, несмотря на то, что грифонов не разбирали почти 200 лет, деньги оказались нашего времени. Записки тоже.

    Заметили монеты и записки недавно: готовясь к демонтажу, изучили скульптуры с помощью эндоскопа. Выяснилось, что особой исторической ценности они не представляют, но зато доказывают городскую легенду.

    У мифических животных с туловищем и головой льва и крыльями орла петербуржцы и гости города просят финансового благополучия. Задобрить грифонов нужно, положив им под лапу монету. Судя по записке, кто-то при этом не спешит работать, а просто ждет богатого мужа. Так, одна девушка попросила у грифонов состоятельного жениха.

    Подробнее — в репортаже НТВ.

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