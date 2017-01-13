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  • 13.01, 19:29
Грифонам на Банковском мосту Петербурга подрезали крылья. Санкт-Петербург, мосты, реконструкция и реставрация, скульптура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Грифонам на Банковском мосту Петербурга подрезали крылья

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Грифонам на Банковском мосту Петербурга подрезали крылья

Грифонам на Банковском мосту Петербурга подрезали крылья

Грифонам на Банковском мосту Петербурга подрезали крылья

    Начались подготовительные работы по демонтажу скульптур с Банковского моста через канал Грибоедова. Уже 16 января грифонов отправят на реставрацию в мастерские. Восстановительные работы начнутся и на самой переправе.

    Сегодня две последние фигуры грифонов Банковского моста лишились своих позолоченных крыльев. Их скульптурные собратья на противоположном берегу остались без крыльев накануне. Специалисты реставрационной мастерской демонтировали их очень осторожно, вручную.

    Полые элементы — относительно легкие, особенно по сравнению с основным телом мифических существ. Они со своих пьедесталов даже без крыльев всё равно упорхнут 16 января. Снимать грифонов будут уже при помощи тяжелой техники.

    Демонтаж грифонов — это часть самостоятельной реставрационной работы. Но он позволит приступить к ремонту всего Банковского моста. Это одна из трех цепных переправ, сохранившихся в городе. Для таких сооружений усталость несущих конструкций наиболее критична.

    Интересно, что схем и чертежей креплений грифонов не сохранилось. Поэтому реставраторам пришлось обследовать скульптуры с помощью камеры-зонда. Внутри обнаружились монеты и записки, очевидно, старинные. Ведь свои места грифоны покидают впервые за 200 лет.

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