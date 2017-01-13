Грифонам на Банковском мосту Петербурга подрезали крылья

Начались подготовительные работы по демонтажу скульптур с Банковского моста через канал Грибоедова. Уже 16 января грифонов отправят на реставрацию в мастерские. Восстановительные работы начнутся и на самой переправе.
Полые элементы — относительно легкие, особенно по сравнению с основным телом мифических существ. Они со своих пьедесталов даже без крыльев всё равно упорхнут 16 января. Снимать грифонов будут уже при помощи тяжелой техники.
Демонтаж грифонов — это часть самостоятельной реставрационной работы. Но он позволит приступить к ремонту всего Банковского моста. Это одна из трех цепных переправ, сохранившихся в городе. Для таких сооружений усталость несущих конструкций наиболее критична.
Интересно, что схем и чертежей креплений грифонов не сохранилось. Поэтому реставраторам пришлось обследовать скульптуры с помощью камеры-зонда. Внутри обнаружились монеты и записки, очевидно, старинные. Ведь свои места грифоны покидают впервые за 200 лет.
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