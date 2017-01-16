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  • 16.01, 14:12
Похищение мальчика из роддома в Подмосковье: проведен ДНК-тест. дети и подростки, ДНК, Московская область, похищения людей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Похищение мальчика из роддома в Подмосковье: проведен ДНК-тест

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Похищение мальчика из роддома в Подмосковье: проведен <nobr>ДНК-тест</nobr>

Похищение мальчика из роддома в Подмосковье: проведен ДНК-тест

Похищение мальчика из роддома в Подмосковье: проведен <nobr>ДНК-тест</nobr>

    Генетическая экспертиза подтвердила, что мальчика похитили из подмосковного роддома два года назад.

    Эксперты установили, что биологическим отцом ребенка является Алексей Честнейшин. Все это время он не знал, что у него есть сын. Супруга, которая отказалась от малыша, скрыла от мужа правду.

    Похищенного Матвея Иванова нашли на прошлой неделе. Оказалось, что все это время его растила Елена Спахова, которая украла младенца из роддома и дала ему новое имя. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, а мальчик — в отдельной палате больницы подмосковного Дедовска под круглосуточным наблюдением.

    В ближайшее время сотрудники правоохранительных органов и инспекция по делам несовершеннолетних должны решить, с кем дальше будет жить ребенок. Биологический отец Егора уже сообщил о том, что готов воспитывать своего сына.

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