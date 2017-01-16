Братаны-2
Братаны-2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.01, 11:10

В Москве ответили на слова Трампа об условиях отмены санкций

1 комментарий

В Москве ответили на слова Трампа об условиях отмены санкций

В Москве ответили на слова Трампа об условиях отмены санкций

В Совете Федерации заявили, что отмена санкций для России не является самоцелью, ради которой следует чем-то жертвовать.

По словам члена Совфеда Константина Косачёва, Москва не собирается жертвовать чем-то ради отмены санкций, особенно в сфере безопасности.

Константин Косачёв, председатель комитета Совфеда по международным делам: «Отмена санкций для России точно не самоцель. И даже не стратегическая цель, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Мы считаем их дурным наследием уходящей команды Белого дома, которое нужно отправить вслед за ней в историю».

Что же касается заявления Дональда Трампа о возможном «размене» ядерного разоружения на отмену антироссийских санкций, то им, по мнению сенатора, не стоит придавать статуса официального предложения. По мнению Косачёва, Трамп просто размышлял над тем, что ядерного оружия должно быть намного меньше.

Кроме того, Косачёв заявил, что нынешняя администрация США довела состояние отношений с РФ до такой стадии, когда о каком-либо разоружении говорить трудно. По словам сенатора, для начала переговоров необходимо «снижение накала этих истерик», передает РИА Новости.

Напомним, ранее избранный президент США в интервью СМИ не исключил «заключения каких-то хороших сделок с Россией». В частности, речь может идти о двустороннем сокращении ядерных вооружений в обмен на снятие антироссийских санкций.

Новости по теме

Санкции против РФ и ответные меры

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru