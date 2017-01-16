В Москве ответили на слова Трампа об условиях отмены санкций

В Совете Федерации заявили, что отмена санкций для России не является самоцелью, ради которой следует
чем-то жертвовать.
Константин Косачёв, председатель комитета Совфеда по международным делам: «Отмена санкций для России точно не самоцель. И даже не стратегическая цель, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Мы считаем их дурным наследием уходящей команды Белого дома, которое нужно отправить вслед за ней в историю».
Что же касается заявления Дональда Трампа о возможном «размене» ядерного разоружения на отмену антироссийских санкций, то им, по мнению сенатора, не стоит придавать статуса официального предложения. По мнению Косачёва, Трамп просто размышлял над тем, что ядерного оружия должно быть намного меньше.
РИА Новости.
Напомним, ранее избранный президент США в интервью СМИ не исключил «заключения каких-то хороших сделок с Россией». В частности, речь может идти о двустороннем сокращении ядерных вооружений в обмен на снятие антироссийских санкций.
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