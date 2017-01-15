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  • 15.01, 20:00
Провалившихся под лед на Кубани подростков будут искать круглосуточно. Краснодарский край, МЧС, дети и подростки, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Провалившихся под лед на Кубани подростков будут искать круглосуточно

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Провалившихся под лед на Кубани подростков будут искать круглосуточно

Провалившихся под лед на Кубани подростков будут искать круглосуточно

Провалившихся под лед на Кубани подростков будут искать круглосуточно

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил вести круглосуточный поиск подростков, проваливших под лед на реке Кирпили.

    Также глава региона поручил оказать семьям детей всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

    Кроме того, МЧС совместно с профильными ведомствами проведет в школах дополнительную разъяснительную работу о поведении на льду, сообщили в администрации Краснодарского края.

    Напомним, трагедия произошла сегодня у поселка Садовод. Там был спасен тонувший подросток, который рассказал, что с ним находились четверо друзей. Позднее тело одного из школьников было обнаружено и извлечено из водоема.

    Сейчас на месте ЧП работают более 60 человек, в том числе водолазы, и 21 единица техники. Поисково-спасательная операция продолжается.

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