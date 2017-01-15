Провалившихся под лед на Кубани подростков будут искать круглосуточно

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил вести круглосуточный поиск подростков, проваливших под лед на реке Кирпили.
Кроме того, МЧС совместно с профильными ведомствами проведет в школах дополнительную разъяснительную работу о поведении на льду, сообщили в администрации Краснодарского края.
Напомним, трагедия произошла сегодня у поселка Садовод. Там был спасен тонувший подросток, который рассказал, что с ним находились четверо друзей. Позднее тело одного из школьников было обнаружено и извлечено из водоема.
Сейчас на месте ЧП работают более 60 человек, в том числе водолазы, и 21 единица техники. Поисково-спасательная операция продолжается.
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