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  • 15.01, 18:28

Погранслужба Литвы подтвердила строительство забора на границе с РФ

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Погранслужба Литвы подтвердила строительство забора на границе с РФ

Погранслужба Литвы подтвердила строительство забора на границе с РФ

Руководитель службы охраны государственной границы Литвы Ренатас Пожела заявил в эфире национального радио, что протяженность заграждения, которое намерена построить Литва на границе с Калининградской областью РФ, составит 45 км.

Глава погранслужбы Литвы отметил, что возведение стены значительно улучшит охрану государственной границы Литвы и внешних границ Евросоюза, которыми являются рубежи балтийской республики с Белоруссией и Россией, передает ТАСС.

Ренатас Пожела, руководитель службы охраны государственной границы Литвы: «Наиболее проблемный участок границы с Калининградской областью составляет более 130 км. На ее сухопутных отрезках планируется постройка заграждения протяженностью 45 км».

Пожела рассказал, что это будет проволочный забор высотой около 2,5 метра с дополнительными средствами электронного контроля. На возведение сооружения Литва готова потратить из бюджета 3,6 млн евро. По словам чиновника, строительство начнут уже весной.

Ранее глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас сообщал, что протяженность стены составит 90 км. Высокопоставленный полицейский отмечал, что ограждение не превратится в «китайскую стену», так как его основной задачей станет борьба с контрабандой и нелегальными миграционными потоками.


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