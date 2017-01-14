СМИ: Литва построит 90-километровую стену на границе с Россией

Государственный бюджет Литвы выделит €3,6 млн на строительство стены на границе с Калининградской областью.Lietuvos žinios.
Эймутис Мисюнас, глава МВД Литвы: «Этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году».
По словам Мисюнаса, ограждение не превратится в «китайскую стену», так как его основной задачей станет борьба с контрабандой и нелегальными миграционными потоками.
Сообщается, что длина готовой стены составит около 90 километров. Планируется, что каждая секция будет оснащена камерами наблюдения и сенсорными системами наблюдения за пограничными территориями. Общая протяженность границы Литвы с Россией составляет 270 километров.
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