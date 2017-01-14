Ментовские войны
Недоступно в Вашей стране
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.01, 15:11

СМИ: Литва построит 90-километровую стену на границе с Россией

4 комментария

СМИ: Литва построит 90-километровую стену на границе с Россией

СМИ: Литва построит <nobr>90-километровую</nobr> стену на границе с Россией

Государственный бюджет Литвы выделит €3,6 млн на строительство стены на границе с Калининградской областью.

О выделении средств на строительство стены на границе Литвы с Россией сообщил главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, передает портал Lietuvos žinios.

Эймутис Мисюнас, глава МВД Литвы: «Этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году».

По словам Мисюнаса, ограждение не превратится в «китайскую стену», так как его основной задачей станет борьба с контрабандой и нелегальными миграционными потоками.

Сообщается, что длина готовой стены составит около 90 километров. Планируется, что каждая секция будет оснащена камерами наблюдения и сенсорными системами наблюдения за пограничными территориями. Общая протяженность границы Литвы с Россией составляет 270 километров.



Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru