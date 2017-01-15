Патрушев: хакеры пытаются взломать информсистемы России

Россия фиксирует значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Российской газете», в котором заявил, что число попыток взлома информационных систем РФ выросло.
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют».
обвинений США в хакерских атаках со стороны России. Патрушев отметил, что администрация президента США Барака Обамы «голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире».
Секретарь Совета безопасности отметил, что целью России по-прежнему является формирование подхода, базирующегося на общепризнанных правилах ответственного поведения государств в информационном пространстве. Он напомнил о международной роли России в принятии Генассамблеей резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». Соавторами выступили более 80 государств — Германия, Бельгия, Финляндия, Испания, Португалия, Голландия, Швейцария, Южная Корея, Турция и другие.
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