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  • 15.01, 16:58

Патрушев: хакеры пытаются взломать информсистемы России

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Патрушев: хакеры пытаются взломать информсистемы России

Патрушев: хакеры пытаются взломать информсистемы России

Россия фиксирует значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Глава Совбеза РФ дал интервью «Российской газете», в котором заявил, что число попыток взлома информационных систем РФ выросло.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют».

Также глава Совбеза коснулся обвинений США в хакерских атаках со стороны России. Патрушев отметил, что администрация президента США Барака Обамы «голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире».

Секретарь Совета безопасности отметил, что целью России по-прежнему является формирование подхода, базирующегося на общепризнанных правилах ответственного поведения государств в информационном пространстве. Он напомнил о международной роли России в принятии Генассамблеей резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». Соавторами выступили более 80 государств — Германия, Бельгия, Финляндия, Испания, Португалия, Голландия, Швейцария, Южная Корея, Турция и другие.

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