Владимира Путина попросили победить коррупцию в Мексике

На сайте change.org появилась петиция с призывом к Владимиру Путину помочь решить проблемы в Мексике.Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства» создан пользователем под ником Freppo Sovietico. Он пишет, что США и ООН не делают ничего, чтобы исправить ситуацию в стране.
Из текста петиции: «США с большим удовольствием получают ресурсы из Мексики, и не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют».
По словам автора, Мексика «истекает кровью от грабежа и этих крыс» и Владимир Путин — именно такой человек, который сейчас нужен этой стране. К моменту написания заметки петицию подписали почти 5 тысяч человек.
Отметим, что Мексика сейчас переживает не лучшие времена. Тысячи людей выходят на акции протеста против повышения цен на бензин и топливо, а национальная валюта обновляет исторические минимумы по отношению к доллару.
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