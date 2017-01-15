Дачный ответ
Дачный ответ 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.01, 12:25

Владимира Путина попросили победить коррупцию в Мексике

26 комментариев

Владимира Путина попросили победить коррупцию в Мексике

Владимира Путина попросили победить коррупцию в Мексике

На сайте change.org появилась петиция с призывом к Владимиру Путину помочь решить проблемы в Мексике.

Документ под заголовком «Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства» создан пользователем под ником Freppo Sovietico. Он пишет, что США и ООН не делают ничего, чтобы исправить ситуацию в стране.

Из текста петиции: «США с большим удовольствием получают ресурсы из Мексики, и не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют».

По словам автора, Мексика «истекает кровью от грабежа и этих крыс» и Владимир Путин — именно такой человек, который сейчас нужен этой стране. К моменту написания заметки петицию подписали почти 5 тысяч человек.

Отметим, что Мексика сейчас переживает не лучшие времена. Тысячи людей выходят на акции протеста против повышения цен на бензин и топливо, а национальная валюта обновляет исторические минимумы по отношению к доллару.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru