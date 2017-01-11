Трамп обрушил курс мексиканского песо заявлениями о стене

Курс мексиканского песо к доллару обновил исторический минимум на заявлениях избранного президента США о строительстве стены на границе с Мексикой.
Между тем, американская валюта после пресс-конференции Трампа стала дешеветь, тогда как до конференции укреплялась по отношению к мировым, сообщает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп дал свою первую с момента победы на выборах пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что после его вступления в должность 20 января США приступят к реализации плана по строительству стены на границе с Мексикой. По его словам, Мексика компенсирует США стоимость стены, однако маловероятно, что это будет прямой платеж. В Мехико же ранее отказались платить за строительство «великой мексиканской стены».
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