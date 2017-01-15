В столичных аэропортах отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды

Почти 40 авиарейсов отменены и более десятка задержаны в аэропортах Москвы.
В аэропорту Домодедово отменены 5 рейсов, еще 6 рейсов будут выполнены с опозданием. В Шереметьево отменены 33 рейса, 6 задержаны из-за сложных метеоусловий.
Изменений расписания в аэропортах Внуково и Жуковский нет.
Ранее сообщалось, что в Москве до 11 часов утра будет действовать экстренное предупреждение в связи с метелью и шквалистым ветром. В МЧС предупредили о вероятности возникновения экстренных ситуаций, обрывов ЛЭП, падения деревьев и рекламных конструкций. А также призвали водителей автомобилей учитывать сложные метеоусловия, снизить скорость и соблюдать увеличенную дистанцию; не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.
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