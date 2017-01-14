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  • 15.01, 00:17

МЧС: в Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с метелью

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МЧС: в Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с метелью

МЧС: в Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с метелью

В столице до утра будет действовать экстренное предупреждение в связи с сильным ветром, сопровождающимся мокрым снегом.

Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «С 23:00 14 января до 11:00 15 января в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, ожидается снег, мокрый снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 13–18 м/с».

В МЧС предупредили, что в подобных погодных условиях возможны случаи повреждения линий электропередачи, обрушение деревьев и рекламных конструкций. Особенно осторожными следует быть водителям автомобилей: на дорогах гололедица, а видимость из-за метели ухудшается. В МЧС напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и разумную в таких погодных условиях дистанцию с другими автомобилями.

В воскресенье в столичном регионе ожидаются метели и мокрый снег. Температура воздуха в Москве будет около нуля, в Подмосковье — от минус 4 до плюс 1 градуса.

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