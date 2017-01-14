МЧС: в Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с метелью

В столице до утра будет действовать экстренное предупреждение в связи с сильным ветром, сопровождающимся мокрым снегом.
В МЧС предупредили, что в подобных погодных условиях возможны случаи повреждения линий электропередачи, обрушение деревьев и рекламных конструкций. Особенно осторожными следует быть водителям автомобилей: на дорогах гололедица, а видимость из-за метели ухудшается. В МЧС напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и разумную в таких погодных условиях дистанцию с другими автомобилями.
В воскресенье в столичном регионе ожидаются метели и мокрый снег. Температура воздуха в Москве будет около нуля, в Подмосковье — от минус 4 до плюс 1 градуса.
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