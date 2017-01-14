В СК РФ подтвердили, что в Финском заливе обнаружено рыболовецкое судно Monni

Следователи установили, что обнаруженное на дне Финского залива судно является пропавшим рыболовецким баркасом Monni.
В ведомстве также сообщили, что в настоящее время решается вопрос о привлечении к операции по подъему судна дополнительных сил и средств МЧС России, а также Западного военного округа, цитирует РИА Новости.
Водолазные работы в районе обнаружения затонувшего судна в Финском заливе будут продолжены в воскресенье.
была потеряна во время возвращения на следующий день. Следственные органы возбудили уголовное дело. В поисках Monni спасатели обследовали 1,7 тысячи квадратных метров акватории. К операции были привлечены водолазы Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда, сотрудники МЧС Ленобласти и Следственного комитета. 9-го января во время обследования дна с помощью эхолотов спасателям удалось обнаружить объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно. Со дна подняли предметы, которые удалось идентифицировать.
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