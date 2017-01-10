Спасатели МЧС нашли в Финском заливе затонувший баркас Monni

Сейчас водолазы обследуют корпус судна. Тем временем родственники экипажа призывают поднять баркас на поверхность, чтобы выяснить истинную причину кораблекрушения.
Судно Monni, на борту которого находилось три человека (капитан и два матроса), отправилось на промысел 3 января. Связь с ним была потеряна во время возвращения на следующий день, тогда же оно исчезло с экранов диспетчеров порта «Усть-Луга».
В поисках Monni спасатели обследовали около полутора тысяч квадратных метров акватории. К операции были привлечены водолазы Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда, сотрудники МЧС Ленобласти и Следственного комитета.
Всего около 350 человек, 35 единиц техники, в том числе авиация. Однако родственники погибших считают: в координационном штабе не намерены поднимать судно, если подтвердится, что это именно оно. Близких экипажа такой подход не устраивает. Они обратились в СМИ с просьбой обязательно поднять этот баркас и доказать, что оно было технически непригодно для выхода в море.
Кораблекрушение Monni послужило поводом для возбуждения уголовного дела. С 16 ноября в порту «Усть-Луга» действует запрет на выход в акваторию маломерных судов. Однако капитан судна о своих передвижениях информировал диспетчеров и получал от них необходимые разрешения.
Вопросы у следователей есть и к владельцу, а также арендатору баркаса. Известно, что еще в 90-е годы финские собственники избавились от него по причине ветхости, продав россиянам.
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