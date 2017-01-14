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  • 14.01, 18:13
В Москве задержали 40 участников несогласованной акции оппозиции. Москва, задержание, митинги и протесты, оппозиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве задержали 40 участников несогласованной акции оппозиции

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В Москве задержали 40 участников несогласованной акции оппозиции

В Москве задержали 40 участников несогласованной акции оппозиции

В Москве задержали 40 участников несогласованной акции оппозиции
  • Фото: @Zalishchak /twitter.com

    • Представитель организации «Новая оппозиция» заявил о задержании более 40 человек в ходе несогласованной акции у памятника Грибоедову на Чистых прудах в Москве.

    По словам оппозиционера, на Чистых прудах планировалось провести акцию «народный сход», однако она не была согласованна с властями, поэтому уже в самом начале мероприятия людей стали задерживать полицейские. На данный момент задержаны более 40 человек. Их увезли на двух автобусах, один из которых поехал к отделу полиции по Басманному району, а другой — к УВД Мещанский, цитирует представителя организации «Интерфакс».

    Источник: «В нашем автобусе находится 14 человек. В другом — 16, их отвезли к УВД по Мещанскому району и уже завели туда».

    Источник агентства также рассказал, что участники акции требовали согласования антикризисного митинга и выступали в поддержку осужденного оппозиционера Ильдара Дадина. По последним данным, задержанных уже начали отпускать из полиции.

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