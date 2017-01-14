В Москве задержали 40 участников несогласованной акции оппозиции

Представитель организации «Новая оппозиция» заявил о задержании более 40 человек в ходе несогласованной акции у памятника Грибоедову на Чистых прудах в Москве.Интерфакс».
Источник: «В нашем автобусе находится 14 человек. В другом — 16, их отвезли к УВД по Мещанскому району и уже завели туда».
Источник агентства также рассказал, что участники акции требовали согласования антикризисного митинга и выступали в поддержку осужденного оппозиционера Ильдара Дадина. По последним данным, задержанных уже начали отпускать из полиции.
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