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  • 08.01, 15:08

Жена активиста Ильдара Дадина нашла его в колонии на Алтае

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Жена активиста Ильдара Дадина нашла его в колонии на Алтае

Жена активиста Ильдара Дадина нашла его в колонии на Алтае

Жена активиста Ильдара Дадина нашла его в колонии на Алтае
  • Фото: protestactions.info

    • Как сообщила супруга активиста Дадина Ананстасия Зотова, осужденный доставлен для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию №5 в Алтайском крае.

    Анастасия Зотова сообщила «Интерфаксу», что почти месяц ее муж находился в Тюмени, физическая сила к нему не применялась, обращались с ним хорошо, Дадин имел возможность нормально питаться.

    Анастасия Зотова: «Он позвонил мне, сказал, что долго ехал, потому что почти месяц находился в пересылочном пункте в Тюмени. ИК-5, куда его привезли, образцово-показательная, как мне сказали, проблем быть не должно. Ильдар в физическом плане хорошо себя чувствует, в эмоциональном плане переживает за людей, которые остались в колонии в Карелии».

    Супруга активиста добавила, что в ближайшее время к Дадину будут направлены адвокаты.

    Ильдар Дадин стал первым россиянином, которого приговорили к тюремному сроку за неоднократное нарушение правил проведения митингов. По материалам суда, активист участвовал в четырех несогласованных акциях протеста — 6 и 23 августа, 13 сентября, 5 декабря 2014 года. Дадин получил три года лишения свободы, в марте 2016-го приговор смягчили, и срок уменьшился до двух с половиной лет.

    Осенью 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Врачи не нашли у активиста признаков травм. Активиста перевели в другое исправительное учреждение.

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