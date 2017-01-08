Жена активиста Ильдара Дадина нашла его в колонии на Алтае

Как сообщила супруга активиста Дадина Ананстасия Зотова, осужденный доставлен для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию №5 в Алтайском крае.Интерфаксу», что почти месяц ее муж находился в Тюмени, физическая сила к нему не применялась, обращались с ним хорошо, Дадин имел возможность нормально питаться.
Анастасия Зотова: «Он позвонил мне, сказал, что долго ехал, потому что почти месяц находился в пересылочном пункте в Тюмени. ИК-5, куда его привезли, образцово-показательная, как мне сказали, проблем быть не должно. Ильдар в физическом плане хорошо себя чувствует, в эмоциональном плане переживает за людей, которые остались в колонии в Карелии».
Супруга активиста добавила, что в ближайшее время к Дадину будут направлены адвокаты.
неоднократное нарушение правил проведения митингов. По материалам суда, активист участвовал в четырех несогласованных акциях протеста — 6 и 23 августа, 13 сентября, 5 декабря 2014 года. Дадин получил три года лишения свободы, в марте 2016-го приговор смягчили, и срок уменьшился до двух с половиной лет.
Осенью 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Врачи не нашли у активиста признаков травм. Активиста перевели в другое исправительное учреждение.
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