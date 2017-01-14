Глава Минэкономразвития посоветовал «не дергаться» по поводу налогов для нефтянки

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что текущая система налогообложения в нефтяной отрасли устойчива, не несет угроз для среднесрочного развития сектора и не требует резких изменений.
Максим Орешкин, глава Минэкономразвития РФ: «Дергаться с точки зрения налоговой системы абсолютно нет никакого смысла, она устойчива в том виде, в котором есть сейчас. Надо смотреть, в какую сторону нужно плавно идти, плавно донастраивать (налогообложение нефтяного сектора. — Прим ред.), чтобы обеспечить долгосрочное развитие отрасли, понимая, что текущая налоговая система угроз серьезных для ее среднесрочного развития не несет».
Министр также отметил, что соглашение нефтедобывающих стран по сокращению добычи привело к росту цен на нефть и увеличению доходов в отрасли.
Максим Орешкин: «С точки зрения инвестиций, когда добыча замораживается, это означает, что агрессивные инвестиции тоже делать не нужно».
Тем не менее министр финансов Антон Силуанов в свою очередь заявил, что налоговый режим в нефтяном секторе нужно менять, в частности вводить налог на добавленный доход (НДД) с 2018 года, передает РИА Новости.
Минфин предлагает механизм НДД в противовес налогу на финансовый результат (НФР), который предлагало Минэнерго для выработанных месторождений с низкорентабельной добычей вместо ныне действующего налога на добычу природных ископаемых (НДПИ). При этом Минэнерго предлагало протестировать налог на нескольких пилотных месторождениях, а после решить, распространять ли его на всю отрасль. Однако Минфин настаивал на введении НДД во всей отрасли сразу.
В середине декабря правительство РФ сообщило, что с 2018 года НДД заработает в пилотном режиме.
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