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  • 12.01, 10:08

Цена нефти Brent закрепилась выше $55

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Цена нефти Brent закрепилась выше $55

Цена нефти Brent закрепилась выше $55

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 55 долларов за баррель и остается стабильной на фоне разнонаправленных сигналов о балансе спроса и предложения сырья, а также общей смешанной динамики на мировых рынках после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.

Цены на нефть росли 11 января на 2,7–2,8% на информации о том, что американские НПЗ в первую неделю января ежедневно перерабатывали рекордные за все время наблюдений объемы сырья, что говорит о высоком спросе на топливо. Рынок также обнадежили новости о снижении поставок нефти из Саудовской Аравии.

Сегодня цены на нефть стабильны и удерживают отвоеванные днем ранее позиции. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже колеблется у отметки 55,1 доллара за баррель, цена фьючерса на нефть WTI — выше 52,1 доллара.

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