Цена нефти Brent закрепилась выше $55

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 55 долларов за баррель и остается стабильной на фоне разнонаправленных сигналов о балансе спроса и предложения сырья, а также общей смешанной динамики на мировых рынках после
пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.
Сегодня цены на нефть стабильны и удерживают отвоеванные днем ранее позиции. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже колеблется у отметки 55,1 доллара за баррель, цена фьючерса на нефть WTI — выше 52,1 доллара.
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