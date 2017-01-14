В результате бомбежки иракского Мосула погибли десятки мирных жителей

В СМИ появилась информация о гибели мирных жителей в результате бомбардировки иракского Мосула.Reuters со ссылкой на очевидцев, жертвами налета стали около 30 мирных граждан. Сообщается, что все они погибли во время атаки на район, контролируемый отрядами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»).
По словам местных жителей, в четверг истребители нанесли не менее трех ракетных ударов по дому, который принадлежал одному из крупных полевых командиров ИГИЛ. Во время налета хозяина в доме не было, а бомбардировка унесла жизни десятков мирных граждан. Пока неизвестно, иракские ВВС или возглавляемая Вашингтоном международная коалиция атаковали дом полевого командира.
Мосул, являющийся административным центром провинции Найнава, более 2 лет находится под контролем ИГИЛ. В октябре прошлого года началась наземная фаза операции по его освобождению, в ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские отряды пешмерга. Их поддерживают иракские ВВС и самолеты возглавляемой Соединенными Штатами коалиции.
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