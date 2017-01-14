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  • 14.01, 13:40

В результате бомбежки иракского Мосула погибли десятки мирных жителей

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В результате бомбежки иракского Мосула погибли десятки мирных жителей

В результате бомбежки иракского Мосула погибли десятки мирных жителей

В СМИ появилась информация о гибели мирных жителей в результате бомбардировки иракского Мосула.

Как передает Reuters со ссылкой на очевидцев, жертвами налета стали около 30 мирных граждан. Сообщается, что все они погибли во время атаки на район, контролируемый отрядами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»).

По словам местных жителей, в четверг истребители нанесли не менее трех ракетных ударов по дому, который принадлежал одному из крупных полевых командиров ИГИЛ. Во время налета хозяина в доме не было, а бомбардировка унесла жизни десятков мирных граждан. Пока неизвестно, иракские ВВС или возглавляемая Вашингтоном международная коалиция атаковали дом полевого командира.

Мосул, являющийся административным центром провинции Найнава, более 2 лет находится под контролем ИГИЛ. В октябре прошлого года началась наземная фаза операции по его освобождению, в ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские отряды пешмерга. Их поддерживают иракские ВВС и самолеты возглавляемой Соединенными Штатами коалиции.

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