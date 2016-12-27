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  • 27.12, 06:34

Американский генерал назвал сроки падения ИГ

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Американский генерал назвал сроки падения ИГ

Американский генерал назвал сроки падения ИГ

На освобождение сирийской Ракки и иракского Мосула и ликвидацию остатков террористической группировки «Исламское государство» уйдет 2 года, считает генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий войсками международной коалиции во главе с США.

Такое заявление Таунсенд сделал изданию Daily Beast. Также генерал отметил прогресс, который иракские военные демонстрируют во время противостояния боевикам.

Генерал сделал комплимент бойцам шиитского ополчения, поддерживаемого Ираном. По его словам, ополченцы были «весьма дисциплинированными» союзниками с того момента, как он прибыл в Ирак, передает РИА Новости.

Ракка считается «столицей» боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Запрещенное в РФ «Исламское государство» удерживает его с 2013 года. Сейчас силы сирийской оппозиции ведут операцию по освобождению города.

В понедельник стало известно, что иракские силы в ближайшие дни начнут новую фазу операции по освобождению Мосула. Штурм города продолжается с октября при участии военных, курдских сил пешмерга и коалиции во главе с США.

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