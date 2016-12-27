Американский генерал назвал сроки падения ИГ

На освобождение сирийской Ракки и иракского Мосула и ликвидацию остатков террористической группировки «Исламское государство» уйдет 2 года, считает
Daily Beast. Также генерал отметил прогресс, который иракские военные демонстрируют во время противостояния боевикам.
генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий войсками международной коалиции во главе с США.
Генерал сделал комплимент бойцам шиитского ополчения, поддерживаемого Ираном. По его словам, ополченцы были «весьма дисциплинированными» союзниками с того момента, как он прибыл в Ирак, передает РИА Новости.
Ракка считается «столицей» боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Запрещенное в РФ «Исламское государство» удерживает его с 2013 года. Сейчас силы сирийской оппозиции ведут операцию по освобождению города.
В понедельник стало известно, что иракские силы в ближайшие дни начнут новую фазу операции по освобождению Мосула. Штурм города продолжается с октября при участии военных, курдских сил пешмерга и коалиции во главе с США.
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