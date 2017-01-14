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  • 14.01, 01:32

В США нашли девушку, похищенную из роддома 18 лет назад

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В США нашли девушку, похищенную из роддома 18 лет назад

В США нашли девушку, похищенную из роддома 18 лет назад

В США нашли девушку, похищенную из роддома 18 лет назад
  • Фото: @FCN2go /twitter.com

    • Камиа Мобли, 18 лет назад похищенная из роддома во Флориде и считавшаяся с тех пор пропавшей без вести, найдена живой и невредимой в Южной Каролине.

    В 1998 году ребенка похитила из роддома города Джексонвиля женщина, одетая в форму медсестры. Камиа удалось найти в городе Уолтерборо в Южной Каролине при помощи специального центра, занимающегося поиском пропавших детей.

    ДНК-тест подтвердил личность девушки, которая 18 лет жила под другим именем и с фальшивыми документами. Похитительница, 51-летняя Глория Уильямс, задержана. Ей предъявлено обвинение.


    Полицейские уже связались с семьей похищенной девушки. Родственники были потрясены услышанным, сообщает РИА Новости.

    Напомним, похожая история недавно прогремела в России. В 2014 году из Дедовской городской больницы украли ребенка. Похитительница воспитывала мальчика как родного ребенка, правда вскрылась, когда женщина захотела оформить на малыша льготы.

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