В США нашли девушку, похищенную из роддома 18 лет назад

Камиа Мобли, 18 лет назад похищенная из роддома во Флориде и считавшаяся с тех пор пропавшей без вести, найдена живой и невредимой в Южной Каролине.
ДНК-тест подтвердил личность девушки, которая 18 лет жила под другим именем и с фальшивыми документами. Похитительница, 51-летняя Глория Уильямс, задержана. Ей предъявлено обвинение.
MUGSHOT: Gloria Williams arrested in South Carolina for the kidnapping Kamiyah Mobley as infant 18 years ago pic.twitter.com/uIkr3gNoAD— ActionNewsJax (@ActionNewsJax) 13 января 2017 г.
Полицейские уже связались с семьей похищенной девушки. Родственники были потрясены услышанным, сообщает РИА Новости.
Напомним, похожая история недавно прогремела в России. В 2014 году из Дедовской городской больницы украли ребенка. Похитительница воспитывала мальчика как родного ребенка, правда вскрылась, когда женщина захотела оформить на малыша льготы.
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