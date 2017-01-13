Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.01, 19:29

Россия может запретить ввоз мяса птицы из всей Польши и других стран ЕС

комментировать

Россия может запретить ввоз мяса птицы из всей Польши и других стран ЕС

Россия может запретить ввоз мяса птицы из всей Польши и других стран ЕС

Россельхознадзор может ввести запрет на поставку в Россию из Европы яиц, живой птицы и продуктов из нее. Об этом заявил журналистам помощник главы службы Алексей Алексеенко.

Алексеенко отметил, что в Европе расширяется зона поражения птичьим гриппом. Поэтому речь идет не только о возможном запрете поставок из всей Польши, передает РИА Новости.

Алексей Алексеенко: «В зоне риска сейчас находятся Германия, Австрия, Франция. Для Франции это особенно тяжелым ударом может быть, потому что там очень развито птицеводство. Страны Скандинавии».

В конце декабря Россия ввела запрет на ввоз живой птицы, инкубационного яйца и продуктов из мяса птицы. Однако тогда под ограничение попали поставки только из некоторых регионов Германии, Польши, Швеции и Венгрии.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru