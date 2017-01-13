Россия может запретить ввоз мяса птицы из всей Польши и других стран ЕС

Россельхознадзор может ввести запрет на поставку в Россию из Европы яиц, живой птицы и продуктов из нее. Об этом заявил журналистам помощник главы службы Алексей Алексеенко.РИА Новости.
Алексей Алексеенко: «В зоне риска сейчас находятся Германия, Австрия, Франция. Для Франции это особенно тяжелым ударом может быть, потому что там очень развито птицеводство. Страны Скандинавии».
В конце декабря Россия ввела запрет на ввоз живой птицы, инкубационного яйца и продуктов из мяса птицы. Однако тогда под ограничение попали поставки только из некоторых регионов Германии, Польши, Швеции и Венгрии.
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