После закрытия музея в Исаакиевском соборе работу потеряют около 400 человек

На
передачи собора в управление Русской православной церкви.
пресс-конференции противников передачи Исаакиевского собора РПЦ прозвучали причины, по которым этот шаг многие общественные деятели считают нецелесообразным.
На специально организованной пресс-конференции директор музея признался, что и сам по-прежнему находит решение властей нецелесообразным, но больше всего беспокоится даже не за судьбу здания, а за коллектив сотрудников организации — это почти 400 человек. Что с ними будет, пока непонятно.
Также, по словам Бурова, очень важно решить, кто будет нести ответственность за все предметы музейной ценности, количество которых исчисляется тысячами.
Николай Буров, директор музея-памятника «Исаакиевский собор»: «Самая длинная проблема — это, конечно, вопрос передачи предметов государственного музейного фонда новому пользователю и определение, на кого повесят уголовную ответственность за сохранность этих предметов, за уверенность в том, что они будут подвергаться реставрационным работам».
Как заметил директор музея, еще один повод для беспокойства — это многочисленные программы для детей и инвалидов, которые сейчас действуют в соборе. Сохранятся ли они, также неизвестно.
Впрочем, главный вопрос, которого касались все участники пресс-конференции (политики, музейщики и юристы), — что будет с финансированием. Сейчас денег от туристов хватает и на содержание, и на реставрацию, и на то, чтобы приводить в порядок другие музейные площадки на Думской и Большой Морской улицах. Церковь официально не сможет заниматься коммерческой деятельностью, и у многих есть сомнения, что пожертвований будет достаточно.
Полина Костылева, инициатор кампании #Исаакийгороду: «Здесь важна финансовая сторона вопроса. Считается, что это очень стыдно. Сторонники передачи говорят о том, что не нужно считать деньги. Ну а почему не нужно считать деньги? Конечно, их нужно считать. Они уходят на сады, на школы. И если откуда-то убывает, значит отнимут еще. Все эти вопросы обычные люди хотят обсуждать».
Добавим: руководитель петербургского отделения организации Transparency International Дмитрий Сухарев сегодня назвал передачу собора в ведение церкви незаконной. По его словам, изначально нужно было опубликовать заявление самой РПЦ, а музею должны были предоставить равноценное помещение. Сухарев заявил, что уже направлено заявление в Генпрокуратуру с требованием отменить решение властей.
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