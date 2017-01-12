Вход в Исаакиевский собор сделают бесплатным, а экскурсии не отменят

Духовенство и чиновники Смольного впервые разъяснили позицию по Исаакиевскому собору на
его собственником останется город. Это связано в том числе и с тем, что в соборе находятся музейные ценности, требующие специальной охраны.
пресс-конференции в Петербурге.
Михаил Мокрецов, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Речь не идет о передаче в собственность. Напомню, что Исаакиевский собор является имуществом казны Санкт-Петербурга, является государственной собственностью. Его юридический статус не меняется. Санкт-Петербург остается собственником этого здания».
При этом Мокрецов отметил: в случае неисполнение договора по сохранности ценностей Исаакия документ может быть расторгнут. Представители епархии в свою очередь заявили, что церковь сможет содержать собор. А вот расходы на его реставрацию предложили поделить с государством.
Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре: «В случае глобальной реставрации какую-то часть трат будет нести община, какую-то часть, наверное, государство. Мы можем предположить, хотя точно не знаем. Но, как и во времена музея, текущая реставрация и текущее обслуживание ляжет на плечи самого собора».
В епархии также рассказали, что после передачи музейная деятельность в соборе будет продолжена. Сохранится возможность посещать колоннаду (скорее всего, по билетам) и проводить экскурсии. Для этого, по предварительной информации, создадут специальное бюро, которое и будет получать средства на оплату труда гидов.
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