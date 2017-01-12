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  • 12.01, 17:42
Вход в Исаакиевский собор сделают бесплатным, а экскурсии не отменят. РПЦ, Санкт-Петербург, выставки и музеи, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вход в Исаакиевский собор сделают бесплатным, а экскурсии не отменят

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Вход в Исаакиевский собор сделают бесплатным, а экскурсии не отменят

Вход в Исаакиевский собор сделают бесплатным, а экскурсии не отменят

Вход в Исаакиевский собор сделают бесплатным, а экскурсии не отменят

    Духовенство и чиновники Смольного впервые разъяснили позицию по Исаакиевскому собору на пресс-конференции в Петербурге.

    После передачи Исаакия Русской православной церкви плата за вход в собор будет отменена. Кроме того, по заявлению вице-губернатора Михаила Мокрецова, с церковью будет заключен договор, по которому Исаакий перейдет в безвозмездное пользование, а его собственником останется город. Это связано в том числе и с тем, что в соборе находятся музейные ценности, требующие специальной охраны.

    Михаил Мокрецов, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Речь не идет о передаче в собственность. Напомню, что Исаакиевский собор является имуществом казны Санкт-Петербурга, является государственной собственностью. Его юридический статус не меняется. Санкт-Петербург остается собственником этого здания».

    При этом Мокрецов отметил: в случае неисполнение договора по сохранности ценностей Исаакия документ может быть расторгнут. Представители епархии в свою очередь заявили, что церковь сможет содержать собор. А вот расходы на его реставрацию предложили поделить с государством.

    Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре: «В случае глобальной реставрации какую-то часть трат будет нести община, какую-то часть, наверное, государство. Мы можем предположить, хотя точно не знаем. Но, как и во времена музея, текущая реставрация и текущее обслуживание ляжет на плечи самого собора».

    В епархии также рассказали, что после передачи музейная деятельность в соборе будет продолжена. Сохранится возможность посещать колоннаду (скорее всего, по билетам) и проводить экскурсии. Для этого, по предварительной информации, создадут специальное бюро, которое и будет получать средства на оплату труда гидов.

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