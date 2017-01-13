Во Внуково прокомментировали инцидент с самолетом, зацепившимся хвостом за ВПП

В аэропорту Внуково подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что при вылете из воздушной гавани пассажирский самолет коснулся
РИА Новости в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел накануне с самолетом авиакомпании Turkish Airlines при взлете.
взлетно-посадочной полосы (ВПП) хвостом.
Из сообщения пресс-службы: «При взлете воздушное судно компании Turkish Airlines в ходе отрыва от ВПП совершило касание полосы хвостовой частью. Самолет получил повреждение незначительное, в пределах нормы».
Тем не менее самолет через 15 минут вернулся обратно в аэропорт, чтобы техники удостоверились в исправности всех систем.
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